Подъехала помощь из Латвии

Футболист Вереса и украинский блоггер Дмитрий Поворознюк рассказал о самой большой необходимости для ВСУ – это внедорожники. Уже на следующей неделе Поворознюк отвезет два автомобиля на фронт.

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Один поедет в Изюмское направление, где идут адские бои против оккупантов. Второй отправится под Херсон, временно оккупированный врагами.

Один из автомобилей уже приобрел украинский футболист Риги Александр Филиппов, который вместе с друзьями приближает победу Украины над Россией.

Поворознюк продолжает собирать деньги, чтобы приобрести вторую машину. Для этого нужно еще 150 тысяч гривен.

Подробности. Средства можно присылать на счет Дмитрия – 5363 5426 0313 0320 (Поворознюк Дмитрий).

Автомобили уедут в горячие точки. Фото и видео футболист Вереса выложит уже по возвращении с Востока.



Подарок от Филиппова для ВСУ / Фото из инстаграммы Дмитрия Поворознюка

Кто такой Дмитрий Поворознюк

Дмитрий Поворознюк – украинский журналист и блоггер, который в 2020 году попробовал роль профессионального футболиста.

Он подписал контракт с родным Вересом. С Ровенским клубом Поворознюка связывает соглашение до конца июня 2022 года.

В футболке ровенчан сыграл пять поединков, в которых не запомнился результативными действиями.

Недавно Филиппов рассказал, как в Латвии поддерживают Украину. В поддержку агрессии России у местных могут забрать даже гражданство страны.

Карьера Александра Филиппова