Изображение украинского Крыма на официальном логотипе Евро-2024 вызвало настоящую истерику в России. Однако в Союзе европейских футбольных ассоциаций очень быстро указали стране-оккупанту, где ее место.

В УЕФА заявили, что внесение крымского полуострова в состав Украины во время презентации нового логотипа Чемпионата Европы-2024 отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Заметьте У россиян пылает из-за украинского Крыма на презентации логотипа Евро-2024

Подчеркнули также, что документ был одобрен государствами-членами ООН. Он признает территориальные границы Украины с внесением Крыма, и именно им руководствовались создатели анимационного ролика, представляющего Евро-2024.

Содержит цвета национальных флагов 55 стран-членов УЕФА.

Сложены они в форме крыши Олимпийского стадиона в Берлине.

В центре – кубок Анри Делоне, вокруг – 24 цветных фрагмента.

Они будут символизировать команды-участницы чемпионата Европы.

Евро-2024 предварительно пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Презентация логотипа Евро-2024 / Скриншот из видео