В УЕФА заявили, что внесение крымского полуострова в состав Украины во время презентации нового логотипа Чемпионата Европы-2024 отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Заметьте У россиян пылает из-за украинского Крыма на презентации логотипа Евро-2024
Подчеркнули также, что документ был одобрен государствами-членами ООН. Он признает территориальные границы Украины с внесением Крыма, и именно им руководствовались создатели анимационного ролика, представляющего Евро-2024.
Логотип Евро-2024
- Содержит цвета национальных флагов 55 стран-членов УЕФА.
- Сложены они в форме крыши Олимпийского стадиона в Берлине.
- В центре – кубок Анри Делоне, вокруг – 24 цветных фрагмента.
- Они будут символизировать команды-участницы чемпионата Европы.