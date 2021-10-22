Украинский клуб выгрыз тяжелую победу в гандбольной Лиге чемпионов

В матче 5-го тура гандбольной Лиги чемпионов запорожский Мотор победил на своей площадке румынское Динамо (Бухарест) – 28:27.

Мотор – Динамо 28:27 (13:13; 15:14)

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Уже в начале матча соперники не давали друг другу уйти в отрыв, опережая друг друга максимум на один или два очка. Так, первый тайм завершился при равном счете – 13:13. При этом за несколько минут до конца гости лидировали с минимальным преимуществом, однако Мотор сумел вернуть статус-кво к противостоянию.

Во втором тайме запорожская команда реализовала больше голевых моментов и создала гандикап в два мяча, который удерживала почти до конца матча. За десять минут до конца Мотор потерял это преимущество, и встреча вновь вернулась к равному счету – 22:22. Далее начались настоящие "качели", когда хозяева площадки возвращались на позицию лидера, но соперники догоняли их и снова выравнивали ход встречи.

Наконец, на последних минутах противостояния "Мотор" вышел вперед и удержал преимущество до финальной сирены. Так, украинский клуб выиграл свой второй матч в еврокубке. Динамо, в свою очередь, проиграло уже четвертый матч подряд.