Лучший результат за 18 лет

Для обеих украинок это был первый чемпионат мира. В 2021 году Бачинская выступала на чемпионате Европы, однако заняла там лишь 20 место.

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На Чемпионате мира Анастасии удалось улучшить свои результаты. Однако, она выступила хуже, чем в квалификации. В итоге Бачинская заняла 10-е место, а ее результат составил 51.833 балла.

Во время квалификации украинка заняла 9-е место с результатом 52.655 балла.

Губарева заняла 14 место и улучшила свой результат в квалификации на одну ступень.

Чемпионкой мира в многоборье стала представительница России Ангелина Мельникова, опередив американку Лин Вон на 0.3 балла. А бронзовую награду получила американка Кайла Дичелло.

Результат украинок оказался лучшим за последние 18 лет. Только в 2003 году двум украинкам удалось так высоко финишировать. Тогда Ирина Яроцкая заняла четвертое место, а Алина Козич стала восьмой.