Мотор – Динамо 28:27 (13:13; 15:14)

До слова 18-річна українська гімнастка потрапила у топ-10 на чемпіонаті світу

Уже на початку матчу суперники не давали один одному піти у відрив, випереджаючи одне одного максимум на одне чи два очки. Так, перший тайм завершився за рівного рахунку – 13:13. При цьому за кілька хвилин до кінця гості лідирували з мінімальною перевагою, однак Мотор зумів повернути статус-кво до протистояння.

У другому таймі запорізька команда реалізувала більше гольових моментів і створила гандикап у два м'ячі, який утримувала майже до кінця матчу. За десять хвилин до кінця Мотор розгубив цю перевагу, і зустріч знову повернулась до рівного рахунку –22:22. Далі розпочались спражні "гойдалки", коли господарі майданчика повертались на позицію лідера, але суперники наздоганяли їх і знову вирівнювали хід зустрічі.

Зрештою, на останніх хвилинах протистояння "Мотор" вийшов уперед і втримав перевагу до фінальної сирени. Так, український клуб виграв свій другий матч у єврокубку. Динамо, своє чергою, програло вже четвертий матч підряд.