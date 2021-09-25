Украинский женский клуб GRECO – Kyiv Chess Federation занял третье место на чемпионате Европы среди клубов, который – за высокий статус и сильный состав участниц – называют шахматной "Лигой чемпионов".

Соревнования проходили в македонском городе Струга. Восемь команд (в составе каждой – 4 основных и 1 запасная шахматистка) соревновались по круговой системе. О перипетиях борьбы на старте – читайте здесь.

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GRECO – Kyiv Chess Federation долгое время шел по дистанции вторым. Перед последним туром наша команда отставала от лидера – South Ural на 2 очка.

И именно эти команды играли между собой в решающем матче, который показался чрезвычайно нервным. Чаши весов склонялись то в одну, то в другую сторону.

К сожалению, напряжение лучше выдержали соперницы. Анна и Мария Музычук и Наталья Букса свои партии наконец завершили вничью, а вот Жансая Абдумалик потерпела первое поражение на турнире (до этого она играла просто блестяще!). Итак, поражение – 1,5: 2,5.

Неудачей воспользовался еще и клуб Monte-Carlo, который свой матч выиграл и обошел украинскую команду.

Чемпионат Европы среди клубов: тройка призеров

1. South Ural – 14

2. Monte-Carlo – 11

3. GRECO – Kyiv Chess Federation – 10

Наша команда имела второй стартовый рейтинг на турнире.

Состав GRECO – Kyiv Chess Federation

Анна Музычук (Украина, 2534)

Мария Музычук (Украина, 2540)

Жансая Абдумалик (Казахстан, 2502)

Юлия Осьмак (Украина, 2428)

Наталья Букса (Украина, 2417)



Украинский клуб стал бронзовым призером шахматной "Лиги чемпионов" / Фото фейсбук Владимир Баклан