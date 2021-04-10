Балкани – Таврія 0:2
Голи: Богданов, 6, Білоконь, 86
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Голами відзначилися Богданов і Білоконь. Матч команда догравала в меншості, так як на 65-й хвилині з поля був видалений Шевченко.
Що відомо про смерть принца Філіпа
- Чоловік британської королеви Єлизавети II помер зранку 9 квітня 2021 року. Причина невідома.
- Королівська родина відреагувала на втрату чоловіка, батька та дідуся.
- Похорон принца Філіпа, скоріш за все, не буде державним, а військовим, за бажанням небіжчика.
- Пам'ять герцога вшанували принц Гаррі та Меган Маркл.