Еще один "кормилец": украинский хоккеист будет играть за российский клуб

Третий год продолжается полномасштабная агрессия России против Украины. Однако некоторые украинские спортсмены в поисках легких заработков едут в страну-террористку.

Список "кормильцев" пополнил 19-летний украинский хоккеист Андрей Романенко. Спортсмен решил продолжить карьеру в клубе Тамбов из Молодежной лиги страны-агрессорки.

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В Украину решил не возвращаться

Романенко оказался в России благодаря бывшему защитнику сборной Украины по хоккею Юрию Наваренко. Экс-киевлянин сейчас является тренером молодежки Тамбова.

Что касается Андрея Романенко, то он является воспитанником киевского Сокола. На детско-юношеском уровне также играл за Галицких львов из Новояворовска на Львовщине. В сезоне 2022/23 защищал цвета родного Сокола в Молодежной хоккейной лиге.

После начала полномасштабной войны выехал из Украины. В сезоне 2022/23 выступал за молодежную команду Пухов из Словакии, а прошлый сезон провел в составе польского Сейбрз Освенцим U20.

Ранее Романенко уже пытался остаться в России. В 2018 году он играл за команду Тверичи из Твери. Однако тогда он не сумел закрепиться в команде, сыграв лишь 5 игр.

Ранее мы рассказывали о бывшем украинском хоккеисте Вячеславе Завальнюке, который стал тренером российской Чайки из Нижнего Новгорода. Специалист также возглавлял Ассоциацию хоккеистов Украины.