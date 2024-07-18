Одним из таких "кадров", который работал не на благо украинского спорта был бывший глава Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин. Экс-глава федерации крепко держался за руководящую должность в течение 14 лет (2006-2020), на которую был переизбран трижды, сообщает 24 Канал.

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Как украинский хоккей 14 лет гнил с "головы"

Но даже после ухода с должности Брезвину не сиделось без дела. Как заявляет сторонник украинского хоккея, который по совместительству является членом Всеукраинского профсоюза защитников Украины, Максим Шиповский, именно сейчас происходит возвращение пророссийского реванша в украинском хоккее.

О чем идет речь? По словам военнослужащего ВСУ, в составе Совета Федерации хоккея Украины находятся лица, которые являются сторонниками сепаратизма, пророссийских нарративов и призывают к измене национальных интересов.

Против украинского спорта, в частности хоккея, проводится определенная спецоперация, которую инициировали пророссийские силы. Эти действия направлены на возвращение в состав руководящих должностей в хоккее Украины украинских деятелей, которые были связаны с правительством Николая Азарова, а также с представителями агентуры Кремля,

– заявляет украинский защитник.

Как стало известно, пророссийские силы, которые связаны с симпатиком Кремля экс-главой ФХУ Анатолием Брезвиным, безосновательно сорвали проведение конгресса ФХУ (7 июня 2024-го года). Этот конгресс был очень важным для развития украинского хоккея в будущем, который должен был раз и навсегда оторваться от влияния враждебной России.

Как видно, руководит процессом возвращения пророссийского направления развития непосредственно бывший глава ФХУ Анатолий Брезвин.

Интересно! Брезвин имеет тесное отношение к "путинисту" Вячеславу Фетисову, который называл Владимира Путина одной из причин "своей гордости за Россию". Они неоднократно встречались в Москве. Этот факт вообще никто даже не скрыл.

Еще один скандальный "кадр" из окружения бывшего главы ФХУ является известный российский хоккеист Владислав Третьяк. Отметим, что последний открыто радовался войне в Украине. Псевдопатриот Украины поддерживает дружеские отношения с представителем российского спорта.

Еще одним фактором пророссийскости Брезвина, который тогда был проигнорирован обществом, является то, что в 2008-м году во время конгресса он самостоятельно назначил новых вице-президентов федерации. Их срок истекал в конце октября 2013-го года. Тем самым, уроженец Волыни устроил пророссийский мятеж в украинском спорте.

Кто вошел в состав вице-президентов ФХУ:

Вячеслав Завальнюк

Евгений Имас

Татьяна Кондратюк

Владимир Платонов

Михаил Резник

Вадим Сысюка

Александр Сопита

А Дмитрий Саламатин был переизбран первым вице-президентом Брезвина.

Предатели возглавляли структуру федерации хоккея

Все эти выше упомянутые люди доказали своими поступками, что не отстают своими нарративами от тогдашнего главы федерации украинского хоккея.

К примеру, Завальнюк – сторонник военной агрессии России в сторону Украины, который до недавнего времени скрывался вместе с семьей в Словакии. Теперь же бывший вице-президент ФХУ вошел в тренерский штаб российского клуба Чайка, который выступает за Нижний Новгород в Молодежной хоккейной лиге. К тому же Завальнюк еще и имеет российский паспорт.



Завальнюк имеет гражданство России / Скриншот из базы жителей города Химки



Завальнюк получил паспорт России / Скриншот из базы жителей Химок

Интересно, что почти всю свою карьеру профессионального хоккеиста отдал России, выступая за целый ряд тамошних клубов: Динамо, Нефтехимик, Металлург, СКА, Крылья Советов, Сибирь, Северсталь и магнитогорский Металлург. В родном Киеве поиграл только за ШВСМ и Сокол.

В федерации хоккея Украины строго осудили такой поступок Завальнюка, который в прошлом выступал за сборную Украины (1999-2007).

Самый большой цинизм поступка Завальнюка заключается в том, что за день до его позорного перехода российский ракетный удар по родному для Вячеслава Киеву отобрал жизни не менее 34 человек, большинство из которых были работниками и пациентами клиник "Охматдет", "Адонис" и "Исида". Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее в частности,

– говорилось в заявлении федерации.

Этот предательский поступок перечеркнул все достижения Завальнюка, которые связаны с украинским хоккеем. Была начата процедура лишения предателя Украины всех спортивных и государственных званий. Это все очень напоминает историю с бывшим футболистом сборной Украины по футболу Анатолием Тимощук, который выбрал путь предателя.

Напомним! Вячеслав Завальнюк в 2008-м году получил орден "За заслуги" III степени.



Вячеслав Завальнюк / Фото ФХУ

Саламатин тоже в свое время показал свою пророссийскость. В далеком 2006-м году Дмитрий Саламатин, как агент Кремля приехал в Украину, имея при себе вражеский паспорт.

По словам военного, находясь на посту министра обороны Украины, Саламатин был виноват в провале полумиллиардного контракта на поставку бронетранспортеров для Ирака. Об этом в 2019-м году сообщила украинская прокуратура. Также его обвиняли в подрыве боеспособности Украины.

Еще одним членом пророссийской команды Брезвина был Вадим Сысюк – экс-заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта (2010-2011). По информации, что проверяется усматривается, что Сысюк проводит коллаборационную деятельность и даже имеет давние связи с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым, о чем сообщали в прессе.

Именно все эти люди во главе с Брезвином пытаются до сих пор вернуть украинский хоккей в неправильную сторону, где на него будет влиять Кремль.

Обращение к первым лицам страны

Напомним, что в 2020 году 67 известных украинских хоккеистов обратились с открытым письмом к Владимиру Зеленскому и Денису Шмыгалю. Также подобный призыв получил тогда еще президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, который тоже отличился после полномасштабной войны со знаком предателя.

Этим письмом представители спорта хотели подчеркнуть, что украинский хоккей тонет в огромных проблемах. И снова все крутилось вокруг тогдашнего главы ФХУ Анатолия Брезвина.

В письме отмечалось, что из-за бездействия Брезвина уже 10 долгих лет продолжается реконструкция главной хоккейной арены государства – спорткомплекса "Авангард" в Киеве.

Доверие к Федерации хоккея Украины у хоккеистов и хоккейного сообщества отсутствует,

– отмечается в письме.

Открытое письмо к первым лицам страны / Фото Главком

Незаслуженная награда

Несмотря на всю зашкварность Брезвин получил от Международной федерации хоккея высшую ежегодную награду Paul Loicq Award, награду, которая ежегодно вручается IIHF фигуре, которая сделала "выдающийся вклад в IIHF и международный хоккей".

Это невероятно, но Брезвину удалось подчеркнуть роль хоккея в обществе даже в нынешние годы, разрушенные войной, что само по себе является большим достижением,

– говорилось в статье на официальном сайте IIHF.

Отмечалось, что именно под его руководством в Украине было построено или восстановлено около 20-ти крытых арен, проведено 17 чемпионатов мира в разных возрастных категориях. А сам Брезвина сделал большой вклад в популяризацию хоккея в Украине. В то же время украинский хоккей ежедневно все больше углублялся под влияние пророссийских лиц.

В свою очередь фанат украинского хоккея и военный Максим Шиповский отметил, что всю "гниль" из структуры любимого хоккея нужно "вырвать с корнем".

Такого пророссийского реванша мы не можем допустить! В связи с этим мы отправляем запросы во все соответствующие правоохранительные структуры с требованием проверить и привлечь к ответственности всех указанных пророссийских агентов и их единомышленников. По каждому из них проведем публичные выступления, чтобы все в стране увидели, что руководят Брезвиным и его "Z-командой" непосредственно из Кремля. Будем требовать наказания для каждого "путиниста" в украинском спорте!

– заявил защитник Укаины.

"Кроме этого, будет инициирован финансовый аудит деятельности экс-главы ФХУ Анатолия Брезвина. Поэтому от действующего руководства Федерации хоккея обеспечения доступа ко всем финансовым данным с 2006 по 2020 год, требуем всю архивную информацию за период правления этого, как видим, пророссийского деятеля. Гарантируем, что по каждой пророссийской персоне в украинском хоккее продемонстрируем необходимую информацию и проведем публичную огласку такому наглому поведению Брезвина и всем, кто указанные выше его действия поддерживает", – добавил военнослужащий и неравнодушный болельщик хоккея.