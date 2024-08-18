Список "кормільцев" поповнив 19-річний український хокеїст Андрій Романенко. Спортсмен вирішив продовжити кар'єру у клубі Тамбов з Молодіжної ліги країни-агресорки.

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В Україну вирішив не повертатися

Романенко опинився у Росії завдяки колишньому захиснику збірної України з хокею Юрію Наваренко. Екскиянин наразі є тренером молодіжки Тамбова.

Щодо Андрія Романенка, то він є вихованцем київського Сокола. На дитячо-юнацькому рівні також грав за Галицьких левів з Новояворівська на Львівщині. У сезоні 2022/23 захищав кольори рідного Сокола в Молодіжній хокейній лізі.

Після початку повномасштабної війни виїхав з України. У сезоні 2022/23 виступав за молодіжну команду Пухов зі Словаччини, а минулий сезон провів у складі польського Сейбрз Освенцим U20.

Раніше Романенко вже намагався залишитися в Росії. У 2018 році він грав за команду Тверічі з Твері. Однак тоді він не зумів закріпитися в команді, зігравши лише 5 ігор.

Раніше ми розповідали про колишнього українського хокеїста В'ячеслава Завальнюка, який став тренером російської Чайки з Нижнього Новгорода. Фахівець також очолював Асоціацію хокеїстів України.