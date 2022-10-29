Молодой украинский хоккеист выступает теперь за Челмсфорд Чифтейнс. После переезда Александр Мальцев провел за новую команду уже 3 матча, в которых отличился дебютной шайбой.

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Играет рядом с легендой

Первое результативное действие украинца было зафиксировано в матче против Милтон Кейн Тандера. Команда Мальцева потерпела неприятное поражение 2:3, а украинский хоккеист получил звание лучшего игрока в своей команде.

Мальцеву удалось перейти в команду, за которую выступает легендарный вратарь лондонского Челси Петр Чех. Нет, мы не ошиблись. Чех продолжает карьеру, но уже в составе хоккейной команды.

К слову. 1 июля 2019 Петр Чех повесил бутсы на гвоздь и решил проверить свои силы в хоккее. Всего за футбольную карьеру провел 782 матча.

Мальцев рассказал, что бывший чешский голкипер Челси всегда спрашивает и интересуется ситуацией в Украине. Также Чех припомнил выступления в одной команде с Андреем Шевченко.

Петр сказал мне, что в жизни тренировался с двумя украинцами – Шевой и Мальцевым. Оба хитро ему забивают,

– сказал украинский хоккеист.