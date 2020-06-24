Футбольный клуб Второй лиги Украины по футболу "Калуш" прекращает свое существование. Вероятность продолжения существования клуба равна 1%.

Причина банальная – безденежье. Об этом сообщает "Главком".

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Футболистам уже сообщили, что они могут искать себе новые команды. Эта новость возмутила ультрас калушского клуба.

"Неуважаемое руководство! Спасибо вам за то, что в течение этого времени провели "масштабную" работу по развитию нашего клуба. Кроме пустых слов и обещаний мы не увидели ничего", – написано на странице фанатов "Калуша" в Instagram.

Что известно о ФК "Калуш"

Профессиональный статус "Калуш" получил после краха другого западноукраинского клуба – моршинской "Скалы". Собственно, эта команда на Ивано-Франковщину и перебралась.

В 2010 году ФК "Калуш" прекратил свое участие в чемпионате области уже после первого круга. 2011 год возрожденный ФК "Калуш" начал во второй лиге областного чемпионата.

Уже в 2018 году команда вернула себе профессиональный статус и впервые за 13 лет заявилась на чемпионат Второй лиги Украины и в дебютном сезоне после возвращения прошла в 1/8 финала Кубка Украины.