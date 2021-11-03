Украинский футболист сменит гражданство для выступлений за сборную Азербайджана
3 ноября 2021 , 21:03Читати новину українською
Источник:Аzerisport
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана намерена привлечь полузащитника Александрии Эмиля Мустафаева к выступлению за сборную.
20-летний хавбек получил приглашение в молодежную сборную Азербайджана. Сейчас идет работа с документами футболиста.
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Мустафаев родился и вырос в Украине, но имеет азербайджанские корни. Футболист также является кандидатом в национальную команду Азербайджана.
Карьера Мустафаева в Александрии
- Летом 2018 года стал игроком Александрии. В сезоне 2018/19 годов выступал за юношескую команду александрийцев, а в следующем сезоне – дебютировал в "молодежке" ПФК.
- Накануне старта сезона 2020/21 годов переведен в молодежную команду клуба. За первую команду александрийцев дебютировал 9 мая 2021 года в проигранном (1:2) выездном поединке 26-го тура Премьер-лиги против луганской Зари.