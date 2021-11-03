Украинский футболист сменит гражданство для выступлений за сборную Азербайджана

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана намерена привлечь полузащитника Александрии Эмиля Мустафаева к выступлению за сборную.

20-летний хавбек получил приглашение в молодежную сборную Азербайджана. Сейчас идет работа с документами футболиста.

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Мустафаев родился и вырос в Украине, но имеет азербайджанские корни. Футболист также является кандидатом в национальную команду Азербайджана.

Карьера Мустафаева в Александрии