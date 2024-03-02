Украинец дебютировал за Манчестер Юнайтед U-21 и сразу отметился красивым голом: видео

В пятницу, 1 марта, состоялись матчи очередного тура Английской Премьер-лиги 2. В одном из них Манчестер Юнайтед U-21 на своем поле принимал сверстников из Дерби.

Поединок закончился со счетом 2:4 в пользу гостей. Несмотря на поражение, этот матч стал особенным для 17-летнего полузащитника “красных дьяволов” с украинскими корнями Закери Бауманна, пишет 24 Канал.

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Фантастический дебют

Он дебютировал за молодежную команду Манчестер Юнайтед U-21. Более того, игрок, который до этого выступал только за команду U-18, сразу отметился взятием ворот соперника.

На 31-й минуте хавбек "красных дьяволов" откликнулся на передачу своего партнера и из пределов штрафной площадки в одно касание красиво пробил в дальний угол ворот, сравняв счет в матче.

Смотрите гол Закери Бауманна

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Закери Бауманн также сыграл 12 матчей за Манчестер Юнайтед U-18, в которых забил 1 гол.

Кто такой Закери Бауманн