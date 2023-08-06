В этом виде спорта не играют в "нейтральность". Поэтому российские и белорусские спортсмены принимают участие только во внутренних соревнованиях.

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Лучше не рисковать с возвращением россиян на соревнования

Украинская биатлонистка Любовь Кипяченкова поделилась мыслями о возможном выступлении биатлонистов из стран-террористок под нейтральным флагом. Спортсменка рассказала, что этот вопрос обсуждался с командой, но очень надеется, что до этого не дойдет.

Мы вообще не поддерживаем эту идею. Никакого нейтрального флага, потому что многие российские спортсмены поддерживают войну, они об этом говорят. Поэтому мы категорически говорим "Нет". Мы не будем их воспринимать у себя в спорте, мы даже не можем вообразить, как это может происходить, когда есть оружие, есть все. Если кто-то кого-то спровоцирует – может быть многое. А у нас в Украине ЗА это, как вы знаете… (смеется),

– рассказала биатлонистка.

Спортсменка заявила, что только законы других государств могут остановить украинских биатлонистов от непоправимого. Любовь рассчитывает на дальнейшую поддержку международной федерации биатлона. Она подчеркнула, что российские спортсмены поддерживают войну, поэтому даже не может идти речь об их возвращении и рассказала, кто из российских спортсменов проявил себя с самой отвратительной стороны:

Это очень тяжело, тем более, когда ты видишь, что российские спортсмены поддерживают войну. Это еще больше тебя нервирует. Просто нет понимания, зачем это говорить, зачем это поддерживать. Мы не можем войти в это положение, одним словом. Я бы сказала, что заметила такое за одной спортсменкой (наибольшая поддержка войны – прим.) – это олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова. Она поддерживает войну, одобряет своего президента, поддерживает его. Нам это непонятно.

Напомним. Любовь Кипяченкова вошла в состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/2024. Заявка спортсменов, которые будут готовиться к следующему сезону здесь.