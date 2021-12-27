Украинский футболист принял решение играть за сборную Австралии

Футболист Мельбурн Сити Тарас Гомулка дебютировал за сборную Австралии U-23. Теперь игрок и на взрослом уровне будет защищать цвета команды из Океании, если заслужит вызова своей игрой.

Имеет украинские корни

20-летний хавбек имеет украинские корни, но практически всю жизнь провел в Австралии. Занимался футболом в академиях Аделаида Райдерса и Аделаида Сити.

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На взрослом уровне дебютировал в Аделаиде Юнайтед. Сейчас играет за Мельбурн. В этом сезоне А-Лиги отыграл 13 игр и отдал 1 передачу. Статистический портал Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

Не первый украинец в Австралии

В начале 2010 года за сборную Австралии уже выступал игрок, который мог выступать и за Украину – Никита Рукавица. Он родился в Николаеве, но в 14 лет уехал из Украины.

Выступал за Твенте, Герту, Майнц, Сидней, Бейтар, Маккаби Хайфа, а сейчас 34-летний нападающий выступает за Беер-Шеву. На его счету 1 гол в 20 играх за национальную команду.