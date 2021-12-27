Має українське коріння

20-річний хавбек має українське коріння, але практично все життя провів в Австралії. Займався футболом в академіях Аделаїда Райдерса та Аделаїда Сіті.

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На дорослому рівні дебютував у Аделаїді Юнайтед. Наразі грає за Мельбурн. Цього сезону А-Ліги відіграв 13 ігор і віддав 1 передачу. Статичтисний портал Transfermarkt оцінює його в 350 тисяч євро.

Не перший українець в Австралії

На початку 2010 року за збірну Австралії вже виступав гравець, який міг виступати і за Україну – Микита Рукавиця. Він народився у Миколаєві, але у 14 років виїхав з України.

Виступав за Твенте, Герту, Майнц, Сідней, Бейтар, Маккабі Хайфа, а зараз 34-річний нападник виступає за Беєр-Шеву. На його рахунку 1 гол у 20 іграх за національну команду.