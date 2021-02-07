В Минае штрафуют игроков за лишний вес – 10 долларов за каждые 100 грамм
Многие футбольные тренеры требуют, чтобы у футболистов был определенный вес. Поэтому за лишний вес в команде могут установить и штраф. Так сделали и в Минае.
Источник:Футбольний формат
Штрафы за лишний вес установил спортивный директор Миная Михаил Кополовец. За каждые лишние 100 граммов футболисту придется заплатить 10 долларов.
Достойно внимания Селезнев еще не расторг контракт с Колосом, но его уже хочет пригласить другой клуб УПЛ
По данным журналистов, некоторые игроки вернулись после зимнего отпуска с лишними килограммами. Поэтому пришлось отдать не одну сотню долларов.
О внимании к весу футболистов рассказал и новичок Миная Артем Милевский.
"Работать, выполнять требования, бегать, слушаться, не опаздывали на коллективные футбольные мероприятия, чтобы не было лишнего веса", – перечислил Милевский требования тренерского штаба.
Отметим, что и сам Кополовец еще считается игроком команды. Хотя в этом сезоне в официальных матчах участия не принимал и в заявку команды на матчи УПЛ не попал.
Поделиться новостью