Многие футбольные тренеры требуют, чтобы у футболистов был определенный вес. Поэтому за лишний вес в команде могут установить и штраф. Так сделали и в Минае.

Штрафы за лишний вес установил спортивный директор Миная Михаил Кополовец. За каждые лишние 100 граммов футболисту придется заплатить 10 долларов.

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По данным журналистов, некоторые игроки вернулись после зимнего отпуска с лишними килограммами. Поэтому пришлось отдать не одну сотню долларов.

О внимании к весу футболистов рассказал и новичок Миная Артем Милевский.

"Работать, выполнять требования, бегать, слушаться, не опаздывали на коллективные футбольные мероприятия, чтобы не было лишнего веса", – перечислил Милевский требования тренерского штаба.

Отметим, что и сам Кополовец еще считается игроком команды. Хотя в этом сезоне в официальных матчах участия не принимал и в заявку команды на матчи УПЛ не попал.