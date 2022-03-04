Украинский флаг на трибунах действительно мне помог, – Свитолина о выходе в 1/4 финала

Элина Свитолина одержала вторую победу на турнире в Монтеррее (Мексика). Украинская теннисистка прокомментировала победу в 1/8 финала.

Родные цвета придали уверенности

Элина Свитолина дала комментарий для прессслужбы WTA по игре против болгарской теннисистки Виктории Томовой. Первая ракетка Украины рассказала, что матч дался ей затруднительно, пишет 24 канал.

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Украинка отметила соперницу, показывающую хороший уровень тенниса.

"Был очень трудный матч. Виктория играла очень хорошо, и в третьем сете я уступала в счете и пыталась вернуться в игру. В итоге я взяла шесть геймов подряд, и для меня это хорошее достижение", – сказал Элина.

Свитолина призналась, что не смогла показать свой лучший теннис. Но рассказала о талисмане, который придавал ей уверенности и силы.

Я играла не лучшим образом, но сражалась до самого конца. И знаете, украинский флаг на трибунах действительно мне помог... Я боролась до последнего, и наконец нашла свою игру,

– ответила украинка.



Украинский флаг в Монтеррее / Скриншот из инстаграммы Свитолиной

Напомним, что все заработанные на турнире средства Свитолина передаст на нужды украинской армии.

Свой следующий поединок Свитолина сыграет 5 марта. Ее соперницей будет колумбийка Мария Камила Осорио Серрано.