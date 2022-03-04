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Украинка легко повела в счете 2:0. Однако Томовой быстро удалось отыграть до 3:3. В этом ей помогла Элина, отдавшая два гейма на своей подаче. Ни одна не хотела отдать победу в стартовом сете, поэтому все дошло до тай-брейка, где Свитолина была сильнее соперницы – 7:3. В итоге – 7:6.

Видео с первого сета