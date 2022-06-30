Дзюдоист Зантарая отказался от всех своих титулов из-за допуска россиян к соревнованиям
Источник:Tribuna (Білорусь)
Украинский дзюдоист Георгий Зантарая направил письмо в Международную федерацию дзюдо (IJF). В нем он попросил избавить его от всех титулов, которые он получил за карьеру.
Зантарая: Вы представляете, что значит отказаться от всего
Спортсмен решил отказаться от своих титулов из-за смягченных санкций в отношении россиян, вновь вернувшихся к выступлениям. Зантарая убежден, что полноценная спортивная жизнь в Украину вернется тогда, когда абсолютно все международные федерации прислушаются к рекомендациям МОК о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям.
До теми Український дзюдоїст Зантарая відречеться від усіх титулів, якщо до турніру допустять росіян
Тогда украинские спортсмены будут чувствовать себя более или менее защищенными на международной арене, смогут соперничать. При этом я не говорю, что нужно исключать абсолютно всех белорусов и россиян. У каждого атлета есть выбор: выступить против войны или промолчать,
– подчеркнул Георгий.
Экс-спортсмен считает, что тем, кто открыто осудит войну против Украины, можно "сделать послабление" и разрешить соревноваться.
"Но что мы видим в некоторых видах спорта? Россияне продолжают ездить по турнирам, зарабатывают деньги, привозят их в свою страну, платят налоги и, соответственно, наполняют бюджет России и спонсируют войну, вносят вклад в то, чтобы в Украине продолжали гибнуть мирные жители. Я считаю, что таким спортсменам нет оправдания. Как нет оправдания тем, кто сейчас молчит и никак не высказываются на тему войны", – отметил титулованный дзюдоист.
Зантарая подчеркнул, что через некоторое время президент Федерации будет сожалеть о своем решении. Он заверил, что до сих пор не получил ответа от IJF.
Кто-то может сказать, что меня кто-то заставил, вразумил. Слушайте, вы представляете, что значит отказаться от всего, что завоевал 25 лет? Сделать такой шаг меня может заставить только внутреннее чувство, крик души и желание помочь своей стране. Если мои медали хоть как-то помогут сохранить хотя бы одну жизнь, я буду очень благодарен. Награды – ничто по сравнению с человеческой жизнью,
– добавил Зантарая.
Что известно о дзюдоисте
Зантарая окончил свою карьеру в конце 2021 года. На счету титулованного дзюдоиста 6 медалей чемпионатов мира (в том числе "золото" 2009 года), две награды Европейских игр (среди которых золота 2019-го), три медали чемпионата Европы (из них две – золотые) и более 20 наград турниров уровня мастерс, Большого шлем и гран-при.
Скандал по возвращению россиян на татами
- Международный олимпийский комитет выдвинул рекомендации по отстранению россиян и белорусов от соревнований в первые дни полномасштабного вторжения России.
- Недавно глава МОК Томас Бах прокомментировал рекомендации по россиянам и белорусам, которые были введены несколько месяцев назад. Он заявил, что позиция организации по санкциям остается неизменной.
- Международная Федерация дзюдо решила пойти на уступки россиянам и разрешила выступать под эгидой IJF в статусе нейтрального атлета.
- Президент IJF Мариус Визер подчеркнул, что спорт должен нести объединение, поэтому IJF решила вернуть россиян и белорусов в турниры.
- Бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха подвергла критике позицию президента Международной федерации дзюдо и еще раз объяснила, почему россиян не стоит допускать к международному спорту. Украинская сборная по дзюдо отказалась выступать на соревнованиях под эгидой IJF, не желающей дисквалифицировать дзюдоистов враждебных стран.
- Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал, что украинских спортсменов запугивают санкциями и дисквалификацией, если они будут проводить политические акции.