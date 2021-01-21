Логотип и судейская эмблема Федерации бокса Украины (ФБУ) были использованы в голливудском фильме "Крид II: Наследие Рокки Бальбоа". В фильме снялся Сильвестр Сталлоне.

Часть событий в фильме разворачивается в Киеве

Об использовании логотипа ФБУ в фильме "Крид II: Наследие Рокки Бальбоа" сообщает сайт украинской федерации.

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Часть событий в фильме разворачивается в Киеве. Именно там тренируется и проводит боксерские бои сын Ивана Драго – извечный противник Рокки Бальбоа. Его сыграл Дольф Лундгрен.



Бренд ФБУ появился в фильме со Сталлоне / Фото fbu.org.ua

Исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун рассказал, как логотип появился в фильме со Сталлоне.

По его словам, в ФБУ обратилась организация Clearing By Ashley Inc., специализирующаяся на получении прав на использование интеллектуальной собственности.

Эта организация, которая базируется в Лос-Анджелесе, вела переговоры с нашей Федерацией непосредственно от имени Сильвестра Сталлоне, который, безусловно, является любимцем не только киноманов, но и кумиром нескольких поколений боксеров во всем мире и, в частности, в нашей стране. Понятно, что мы пошли навстречу – и нам очень приятно, что бренд ФБУ присутствует в этой зрелищной ленте,

– сказал Пискун.

"Крид II: Наследие Рокки Бальбоа" – восьмая по счету лента серии "Рокки". Исполнителем главной роли, сценаристом и продюсером фильма является Сильвестр Сталлоне.