Логотип та суддівська емблема Федерації боксу України (ФБУ) були використані у голлівудському фільмі "Крід II: Спадок Роккі Бальбоа". У фільмі знявся Сильвестр Сталлоне.

Частина подій у фільмі розгортається у Києві

Про використання логотипу ФБУ у фільмі "Крід II: Спадок Роккі Бальбоа" повідомляє сайт української федерації.

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Частина подій у фільмі розгортається у Києві. Саме там тренується та проводить боксерські бої син Івана Драго – одвічний супротивник Роккі Бальбоа. Його зіграв Дольф Лундгрен.



Бренд ФБУ з'явився у фільмі зі Сталлоне / Фото fbu.org.ua

Виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун розповів, як логотип з'явився у фільмі зі Сталлоне.

За його словами, у ФБУ звернулася організація Clearing By Ashley Inc., що спеціалізується на отриманні прав на використання інтелектуальної власності.

Ця організація, яка базується у Лос-Анджелесі, вела переговори з нашою Федерацією безпосередньо від імені Сильвестра Сталлоне, який, безумовно, є улюбленцем не лише кіноманів, але й кумиром кількох поколінь боксерів у всьому світі і, зокрема, в нашій країні. Зрозуміло, що ми пішли назустріч – і нам дуже приємно, що бренд ФБУ присутній у цій видовищній стрічці,

– сказав Піскун.

"Крід II: Спадок Роккі Бальбоа" – восьма за рахунком стрічка серії "Роккі". Виконавцем головної ролі, сценаристом та продюсером фільму є Сильвестр Сталлоне.