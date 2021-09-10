Украинский боксер Сиренко нокаутировал россиянина Устинова в первом раунде: видео

Украинский боксер Владислав Сиренко не имел никаких проблем в бою против россиянина Александра Устинова. Уже в первом раунде наш тяжеловесный отправил соперника в нокаут.

Бой между Сиренко и Устиновым состоялся в Париже. Украинский боксер защищал свой чемпионский титул WBC Asia.

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Равного боя не получилось. Уже в первом раунде у Сиренко прошел хороший удар в подбородок россиянина, от которого у него подкосились ноги. Спасли канаты, на которые и упал Устинов, после чего стал спускаться на канвас. Сиренко бросился его добивать, но не успел – судья остановил бой.

Для Сиренко это был 18-й бой на профессиональном ринге. Во всех он победил, а 15 из них – досрочно.

Видео момента нокаута россиянина Устинова от украинца Сиренко