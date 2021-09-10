Джошуа слишком увлекся нападением, попытался быстро досрочно решить исход боя и в результате сам оказался на канвасе в нокдауне.

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Это было худшее чувство, которое повторилось и в поединке с Пулевым. В третьем раунде я бил его и думал: "Стой, стой! "Но я все равно бил его. В голове у меня звучало: "Стоп, стоп, стоп, стоп". А потом я погнался за ним по рингу и сошел с ума. я подумал: "Да! Победа у меня в кармане!". И тут я вижу, как судья считает мне нокдаун: "Один, два...". И я такой "Нет, не может быть". Это было худшее чувство,

– сказал британский супертяж.

Кличко – Джошуа: как это было

Бой между боксерами состоялся в апреле 2017 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и стал "боем десятилетия". Энтони был на грани поражения, побыв в глубоком нокдауне.

Британец сумел выиграть противостояние досрочно в 11 раунде. Владимир пропустил апперкот и дважды побывал в нокдауне.

Кличко не сдавался и пытался продолжить бой, однако рефери решил остановить противостояние. Летом того года Кличко объявил о завершении карьеры боксера.

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