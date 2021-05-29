Украинский боксер Сиренко в Киеве проведет бой с братом Карима Бензема

Известный украинский боксер Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) 12 июня в Киеве проведет очередной бой.

Украинец на арене АККО International в Киеве подерется против француза алжирского происхождения Невфеля Уата (18-3, 10 КО).

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Встреча станет главным боем дебютного вечера бокса промоутерской компании B1 Boxing.

Что известно о сопернике Сиренко

35-летний боксер был претендентом на титулы чемпиона Европейского союза EBU и интернационального чемпиона WBA. Интересным фактом из биографии Уата это то, что он является двоюродным братом нападающего мадридского Реала Карима Бензема.