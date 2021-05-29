Українець на арені АККО International в Києві поб'ється проти француза алжирського походження Невфеля Уата (18-3, 10 КО).

До слова Перший титул для МанСіті чи тріумф Челсі: хто переможе у фіналі Ліги чемпіонів

Зустріч стане головним боєм дебютного вечора боксу промоутерської компанії B1 Boxing.

Що відомо про суперника Сіренка

35-річний боксер був претендентом на титули чемпіона Європейського союзу EBU і інтернаціонального чемпіона WBA. Цікавим фактом з біографії Уата є те, що він є двоюрідним братом нападаючому мадридського Реала Каріма Бензема.