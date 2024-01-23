Во вторник, 23 января, в японской Осаке прошел вечер бокса от промоутерской компании Teiken Promotions. В со-главном поединке шоу встречались чемпион мира WBA в самом легком весе Артем Далакян и японский боксер Сеиго Акуи, пишет 24 Канал.
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Досадное поражение чемпиона
С первого раунда инициативу захватил предендент на пояс, завладевший центром ринга и постоянно беспокоивший Далакяна. Украинец действовал вторым номером в надежде на контрвыпады.
В середине поединка чемпион пытался выровнять положение. Артем выполнил перспективный аперкот и удар сверху. Впрочем, Акуи продолжал доминировать. Его удары были более жесткими и чаще достигали цели.
В "чемпионских" раундах усталость Артема сказалась. Наш боксер в основном защищался. Японец же уверенно довел поединок до нужного результата.
В итоге судьи единогласно отдали победу Сеиго Акуи – 116-112, 117-111, 119-109. Японский боксер стал новым чемпионом мира по версии WBA в самом легком весе.
Далакян проиграл чемпионский титул WBA Акуи: видео