Украинский боксер Иванов нокаутировал соперника и выиграл титул WBC International: видео

1 августа 2021 , 15:19
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Украинский боксер Петр Иванов 31 июля завоевал титул WBC International. Иванов сумел получить титул во втором среднем весе.

Нокаутирующий удар по печени

Иванов в Германии досрочно победил мексиканца Рафаэля Ортиза.

Кстати Хижняк гарантировал Украине медаль Олимпиады: боксер одержал непростую победу на Играх в Токио

Украинец сначала отправил соперника в нокдаун. Впоследствии Иванов нокаутировал мексиканца в 3 раунде, нанеся удар по печени.

Эта победа позволила Иванову завоевать вакантный пояс WBC International. Для украинского боксера это уже третий титул на профессиональном уровне.

  • 25-летний украинский боксер выиграл 14 бой в профессионалах (9 нокаутом). Еще два поединка украинца завершились вничью.
Автор: Михайло Гема