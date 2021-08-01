Украинский боксер Иванов нокаутировал соперника и выиграл титул WBC International: видео

Украинский боксер Петр Иванов 31 июля завоевал титул WBC International. Иванов сумел получить титул во втором среднем весе.

Нокаутирующий удар по печени

Иванов в Германии досрочно победил мексиканца Рафаэля Ортиза.

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Украинец сначала отправил соперника в нокдаун. Впоследствии Иванов нокаутировал мексиканца в 3 раунде, нанеся удар по печени.

Эта победа позволила Иванову завоевать вакантный пояс WBC International. Для украинского боксера это уже третий титул на профессиональном уровне.