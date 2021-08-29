Украинский боксер Хижняк "засветился" с другом Путина, что планировал бизнес в Крыму

Украинский боксер Александр Хижняк на церемонии AIBA в Сербии устроил фотосессию с американским боксером Ройом Джонсом-младшим. Последний, кроме спортивной карьеры, известный своей приверженностью к России и лично Владимира Путина.

На церемонии серебряный призер Олимпиады-2020 не упустил шанса сделать совместное фото и пообниматься с легендарным американским боксером.

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Рад был встретить и познакомиться с мировой легендой бокса, который также известен своей музыкальной и актерской деятельностью,

– подписал совместное фото Александр Хижняк.

И украинский боксер забыл или, возможно, и не знал о еще одной деятельности, которая "прославила" Джонса – его приверженность к российским оккупантам.

Рой Джонс-младший и Россия

В 2015 году бывший американский боксер выпросил у Владимира Путина российское гражданство, чтобы "проще было вести бизнес и улучшить отношения с США".

К слову, свою коммерческую деятельность Рой Джонс-младший планировал вести в только что оккупированном режимом Путина украинском Крыму. С Путиным бывший боксер встречался в оккупированном Севастополе.

За это Россия даже оплатила его налоговою задолженность в США – 3 миллиона долларов. Такой оказалась цена легенды.

Что известно о Джонсе как боксере?

В 1988 году боксер стал серебряным призером Олимпиады. После этого был чемпионом мира в 5 весовых категориях – от средней до супертяжелого. В полутяжелом весе он стал абсолютным чемпионом мира.

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Случай с Александром Хижняком является уже вторым подобным за последний месяц с участием украинского спортсмена. Первой была атлетка Ярослава Магучих, которая сделала совместное фото в объятиях представительницы России Марии Ласицкене.

Это фото вызвало волну хейта в социальных сетях. Впоследствии Ярослава Магучих объяснила: после покорения высоты ей хочется обнять весь мир. Она призвала "быть осторожными, потому что враг готов на все".

К слову, за легкоатлетку тогда вступился каратист Станислав Горуна, который заявил, будто "спорт – вне политики". Этим заявлением он только переадресовал часть хейта на себя.

Текст публикации Александра Хижняка:

Рад был встретить и познакомиться с мировой легендой бокса @royjonesjrofficial который также известен своей музыкальной и актерской деятельностью!