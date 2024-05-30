Деньги не пахнут: украинский боксер из Херсона проведет бой в Москве

Боксер среднего веса Дмитрий Щербина решил проигнорировать войну в Украине и поддержать страну-оккупантку. В июне парень примет участие в вечере бокса в столице России.

Украинские спортсмены консолидировались с началом полномасштабной войны против России. Многие из них активно помогают армии, ведет информационную войну и бойкотирует все, что связано с Россией.

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Заработки в Москве

К сожалению, случались и случаи откровенной измены Украины. Позорным поступком отметился 28-летний боксер Дмитрий Щербина, выступающий в среднем весе.

Парень решил не отказываться от российских денег. Компания Dustum Boxing сообщила, что Щербина примет участие в вечере бокса в столице страны-террористки Москве.

Событие пройдет 10 июня, соперником Дмитрия будет россиянин Вадим Лубсанов. Напомним, что Щербина является уроженцем Херсона, который пол года пробыл под оккупацией россиян.

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Сам же боксер с началом полномасштабной войны жил в Германии, где имеет контракт с промоутерской компанией First Punch Boxing. Впрочем, источник сообщает, что сейчас Щербина перебрался в Краснодар.

Более того, сообщается, что у него есть российский паспорт. В общем Дмитрий провел 19 боев на профессиональном уровне, выиграв 16 из них. Только шесть поединков парень провел в Украине.