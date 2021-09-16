Украинский боксер Далакян не смог договориться о титульном бое: что произошло

Украинский боксер Артем Далакян не выходил в ринг с февраля 2020 года. Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе готовится провести очередную защиту титула, однако не смог договориться о бое.

Переговоры Далакяна зашли в тупик

Артем Далакян должен встретиться с панамцем Луисом Консепсьоном. Об этом сообщал промоутер украинского боксера Юрий Рубан.

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Переговоры между промоутерами чемпиона мира Далакяна и Консепсьона завершились безрезультатно. Поэтому WBA приняла решение назначить промоутерские торги.

Аукцион состоится 27 сентября. До этой даты стороны боксеров сохраняют право договориться о бое.

Если аукцион состоится, то выигрышная ставка автоматически станет призовым фондом поединка. В обоих случаях Далакяну будет принадлежать больше, чем претенденту на его титул. Примерное распределение гонорара за бой – 55/45.

Предыдущий поединок непобедимого Далакяна состоялся еще в феврале 2020 года. Украинец несмотря на травму победил Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул чемпиона мира.

Луис Консепсьон провел на профессиональном ринге 47 поединков. В его активе 39 побед (28 нокаутом) и 8 поражений (3 нокаутом). Панамец первый номер рейтинга WBA.

Сейчас даты поединка Далакян – Консепсьон нет. Сторона Далакяна хочет, чтобы бой состоялся в Украине.