Олимпийская надежда Украины Цотне Рогава проведет бой в рамках шоу Усика
Перспективный украинский боксер Цотне Рогава дебютирует на профессиональном ринге. Рогава, который планирует представлять Украину на Олимпийских играх в Токио, выступит на шоу Usyk-17 Promotions.
Источник:WePlay Esports
Рогава до сих пор не знает соперника
Промоутерская компания украинского боксера Александра Усика Usyk-17 Promotions и киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports проведут вечер боксерских поединков Ultimate Boxing Night.
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Поединки состоятся 10 апреля. На этом вечере бокса пройдет дебют украинца Цотне Рогава на профессиональном ринге. Имя соперника пока не известно.
Рогава выступит в тяжелом весе. Регламентировано 4 раунда.
Приходил в бокс с целью выступать в профи
Рогава признался, что решил заниматься боксом ради профессиональных боев. После карьеры в любителях боксер решил, что пришло время дебютировать в профессиональном боксе.
"Я ставлю перед собой здесь самые высокие цели: хочу забрать чемпионские пояса. Сильных изменений в тренировочном процессе нет, ведь изначально наша работа была больше похожа на профессиональный бокс", – цитирует Рогаву Luckypunchnet.
Вместе с тем Рогава заверил, что его первый бой на профессиональном ринге состоится без контракта и обязательств.
"Этот бой – репетиция перед лицензионным турниром. Моя цель выступить на Олимпийских играх никуда не делась. Для начала, нужно завоевать лицензию, а там, как Бог даст", – резюмировал боксер.
В 2020 году в Украине разгорелся скандал, ведь лидер нашей команды по боксу Виктор Вихрист перешел в профи. Ожидалось, что Вихрист или Рогава будут представлять Украину на Играх в Токио.
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