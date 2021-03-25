Перспективный украинский боксер Цотне Рогава дебютирует на профессиональном ринге. Рогава, который планирует представлять Украину на Олимпийских играх в Токио, выступит на шоу Usyk-17 Promotions.

Рогава до сих пор не знает соперника

Промоутерская компания украинского боксера Александра Усика Usyk-17 Promotions и киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports проведут вечер боксерских поединков Ultimate Boxing Night.

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Поединки состоятся 10 апреля. На этом вечере бокса пройдет дебют украинца Цотне Рогава на профессиональном ринге. Имя соперника пока не известно.

Рогава выступит в тяжелом весе. Регламентировано 4 раунда.

Приходил в бокс с целью выступать в профи

Рогава признался, что решил заниматься боксом ради профессиональных боев. После карьеры в любителях боксер решил, что пришло время дебютировать в профессиональном боксе.

"Я ставлю перед собой здесь самые высокие цели: хочу забрать чемпионские пояса. Сильных изменений в тренировочном процессе нет, ведь изначально наша работа была больше похожа на профессиональный бокс", – цитирует Рогаву Luckypunchnet.

Вместе с тем Рогава заверил, что его первый бой на профессиональном ринге состоится без контракта и обязательств.

"Этот бой – репетиция перед лицензионным турниром. Моя цель выступить на Олимпийских играх никуда не делась. Для начала, нужно завоевать лицензию, а там, как Бог даст", – резюмировал боксер.

Заметим, что профессиональные боксеры не имеют права выступать на Олимпийских играх.

В 2020 году в Украине разгорелся скандал, ведь лидер нашей команды по боксу Виктор Вихрист перешел в профи. Ожидалось, что Вихрист или Рогава будут представлять Украину на Играх в Токио.