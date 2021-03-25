Перспективний український боксер Цотне Рогава дебютує на професійному ринзі. Рогава, який планує представляти Україну на Олімпійських іграх у Токіо, виступить на шоу Usyk-17 Promotions.

Рогава досі не знає суперника

Промоутерська компанія українського боксера Олександра Усика Usyk-17 Promotions і кіберспортивний медіахолдинг WePlay Esports проведуть вечір боксерських поєдинків Ultimate Boxing Night.

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Поєдинки відбудуться 10 квітня. На цьому вечорі боксу пройде дебют українця Цотне Рогава на професійному рингу. Ім'я суперника поки не відомо.

Рогава виступить у важкій вазі. Регламентовано 4 раунди.

Приходив у бокс з метою виступати у профі

Рогава зізнався, що вирішив займатися боксом заради професійних боїв. Після кар'єри в любителях боксер вирішив, що прийшов час дебютувати у професійному боксі.

"Я ставлю перед собою тут найвищі цілі: хочу забрати чемпіонські пояси. Сильних змін в тренувальному процесі немає, адже спочатку наша робота була більше схожа на професійний бокс", – цитує Рогаву Luckypunchnet.

Разом з тим, Рогава запевнив, що його перший бій на професійному ринзі відбудеться без контракту та зобов'язань.

"Цей бій – репетиція перед ліцензійним турніром. Моя мета виступити на Олімпійських іграх нікуди не поділася. Для початку, потрібно завоювати ліцензію, а там, як Бог дасть", – резюмував боксер.

Зауважимо, що професійні боксери не мають права виступати на Олімпійських іграх.

У 2020 році в Україні розгорівся скандал, адже лідер нашої команди з боксу Віктор Вихрист перейшов у профі. Очікувалося, що Вихрист або Рогава представлятимуть Україну на Іграх у Токіо.