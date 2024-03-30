"Время уходить на пенсию": украинский боксер дал прогноз на бой за абсолют Усик – Фьюри

В столице Саудовской Аравии 18 мая состоится бой за звание первого абсолютного чемпиона в хевивейте за последние четверть века. За него будут соревноваться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Сейчас оба боксера находятся в тренировочных лагерях. Подготовка происходит в закрытом формате, откуда будущие соперники периодически обращаются друг к другу, пытаясь залезть в голову оппонента и получить психологическое преимущество.

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Богачук верит в своего земляка

Своими ожиданиями от этого поединка поделился украинский боксер Сергей Богачук. Он считает, что его звездный земляк сможет одержать победу и не исключает возможность досрочного завершения боя:

Усик выиграет. Тайсону Фьюри пора уходить на пенсию. Он уже засиделся. Для Усика это самый важный бой в жизни, к которому он шел все время. Думаю, он переиграет британца. А может засыплет его ударами и нокаутирует, как было с еще одним британцем Тони Белью в Манчестере 5 лет назад.

Речь идет о бое, который состоялся 10 ноября 2018 года. Тогда Александр Усик одержал победу нокаутом в восьмом раунде, уступая при этом по очкам. После этого поединка украинец перешел в "королевскую" весовую категорию, а британец завершил карьеру.

Отметим, что уже в ночь с 30 на 31 марта сам Сергей Богачук проведет чемпионский бой за титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе против Брайана Мендосы. Этот поединок станет первым из пяти титульных для украинцев в течение 2,5 месяцев. Он начнет серию, которую впоследствии продолжат Александр Усик, Денис Беринчик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик.

. В течение профессиональной карьеры Сергей Богачук провел 24 боя, в которых одержал 23 победы (все нокаутом) и имеет в пассиве одно поражение.