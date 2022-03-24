Трагедия произошла на 28-й день полномасштабного вторжения России. Об этом сообщили в социальных сетях Федерации смешанных боевых искусств Украины.

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При обороне Мариуполя погиб член сборной Украины UFMMA Егор Биркун. 23 марта стартовал Чемпионат мира по ММА GAMMA, на котором Егор должен был выступать за нашу страну в сборной,

– говорится в сообщении

"Но с наступлением вражеской России изменились планы, и, как настоящий патриот, парень пошел отстаивать страну на войне. Мужественный, сильный, преданный. Вечная память Герою", – добавили в Федерации смешанных боевых искусств Украины.

Что известно о Биркуне

Егор Биркун был уроженцем Кривого Рога.

Он окончил 81-ю школу, затем учился в металлургическом техникуме.

Высшее образование получил в Криворожском национальном университете.

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!



Егор Биркун погиб во время обороны Мариуполя / Фото UFMMA