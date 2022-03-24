Трагедія трапилася на 28 день повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили у соціальних мережах Федерації змішаних бойових мистецтв України.

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При обороні Маріуполя загинув член збірної України UFMMA Єгор Біркун. 23 березня стартував Чемпіонат світу з ММА GAMMA, на якому Єгор мав виступати за нашу країну в збірній,

– мовиться у повідомленні

"З наступом ворожої Росії змінилися плани, і як справжній патріот, хлопець пішов відстоювати країну на війні. Мужній, сильний, відданий. Вічна пам'ять Герою", – додали у Федерації змішаних бойових мистецтв України.

Що відомо про Біркуна

Єгор Біркун був уродженцем Кривого Рогу.

Він закінчив 81-шу школу, потім навчався у металургійному технікумі.

Вищу освіту здобув у Криворізькому національному університеті.

24 канал висловлю співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Єгор Біркун загинув під час оборони Маріуполя / Фото UFMMA