Трагедія трапилася на 28 день повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили у соціальних мережах Федерації змішаних бойових мистецтв України.
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При обороні Маріуполя загинув член збірної України UFMMA Єгор Біркун. 23 березня стартував Чемпіонат світу з ММА GAMMA, на якому Єгор мав виступати за нашу країну в збірній,
– мовиться у повідомленні
"З наступом ворожої Росії змінилися плани, і як справжній патріот, хлопець пішов відстоювати країну на війні. Мужній, сильний, відданий. Вічна пам'ять Герою", – додали у Федерації змішаних бойових мистецтв України.
Що відомо про Біркуна
- Єгор Біркун був уродженцем Кривого Рогу.
- Він закінчив 81-шу школу, потім навчався у металургійному технікумі.
- Вищу освіту здобув у Криворізькому національному університеті.