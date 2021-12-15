Украинский биатлонист выиграл медаль на Кубке IBU, еще один остановился в шаге от подиума

Мужской сборной Украины удалось завоевать очередную медаль на юниорском Кубке IBU в Мартелл-валь-Мартелло (Италия). На этот раз на подиум попал Роман Боровик.

Перспективный украинский биатлонист получил "бронзу" в мужском спринте. Боровик продемонстрировал десятую скорость среди 120 участников. Роман мог одержать и победу, если бы не штрафной круг.

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На финише Роман стал третьим, проиграв второму месту всего 0,4 секунды. Для Боровика это первая личная заслуга на международном уровне.

На подиум мог попасть и украинец Степан Кинаш, но он тоже не закрыл одну мишень на стойке.

Результаты мужского спринта на юниорском Кубке IBU

1. Ян Гунька (Польша) 0+2, 26:02,7

2. Сильвано Демармельс (Швейцария) 0+0, +18,9

3. Роман Боровик (Украина), 0+1 +19,3

4. Степан Кинаш (Украина), 0+1 +31,7

...

15. Виталий Мандзин (Украина), 0+2 +1:02,8

16. Дмитрий Грущак (Украина), 0+1 +1:06,3

46. ​​Владислав Чихарь (Украина), 1+1 +2:14,3

Для мужской сборной Украины это третья медаль на Кубке IBU в 2021 году. Ранее Степан Кинаш завоевал "серебро" в индивидуальной гонке. В эстафете наша команда заняла третье место и взяла "бронзу".