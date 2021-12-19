Цимбал: Не легко будет им

Украинский биатлонист Богдан Цимбал оценил шансы сборной Китая на этот сезон. Он назвал главные трудности, с которыми столкнулся Бьордален.

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Он отметил, что китайцам тяжело будет бороться за медали, поскольку команда в прошлом сезоне не соревновалась на международных стартах.

Нельзя за 2 года из команды сделать "конфету". Конечно, все реально, но это очень сложно. Во-первых, сборная Китая в предыдущем сезоне ни разу не выступали на международных стартах. Когда ты не чувствуешь конкуренции, то не знаешь чего хочешь,

– сказал Богдан.

Однако Богдан не исключает того варианта, что на Олимпиаде-2022 подопечные Бьордалена смогут себя проявить.

"Думаю, что не легко будет им, если они не выезжали целый год за пределы страны на соревнования. Но это еще не Олимпиада, а только начало сезона. А там посмотрим, может у них что-то и получится", – подчеркнул Цимбал.

Кстати. Полное интервью Богдана Цимбала читайте на сайте 24 канала по ссылке.