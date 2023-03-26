Покажите это Фуркаду: русские варвары уничтожили школу Антона Дудченко – фото

Российская армия продолжает террор против украинского народа. 24 марта преступники из страны-агрессора нанесли авиаудар по гражданским объектам села Виры Сумской области.

В ночь с 23 на 24 марта российско-террористические войска нанесли авиационный удар по селу Виры Речковской общины Сумской области. В результате варварства россиян была разрушена школа, в которой учился украинский биатлонист Антон Дудченко.

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Фотографию с разрушенной школой опубликовал в своем Instagram Дудченко.

Это моя школа. Это место, где я сделал первые шаги в биатлоне. Его вчера уничтожили россияне,

– написал украинский биатлонист.

Разрушенная школа Антона Дудченко / instagram.com/antondud4enko

Кроме школы были повреждены детский сад, админздание, клуб. Россияне нанесли комбинированный удар по гражданским объектам авиабомбами и дронами-камикадзе.

Фото разрушений в селе Виры / Общественное

Очень хотелось, чтобы эти фотографии увидел великий защитник российских биатлонистов Мартен Фуркад. Француз очень переживает, что спортсменов из страны-агрессора могут не допустить к Олимпийским играм. Известный биатлонист считает нормальным явлением, когда какая-то страна в XXI веке нападает на другую, а граждане страны-террориста не несут ответственности.