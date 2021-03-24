Баскетбольный клуб Барселона в 20 туре чемпионата Испании сыграл с Энтудиантес. Каталонский клуб одержал уверенную победу.

На протяжении всего матча баскетболисты Барселоны владели тотальным преимуществом. Лишь в последней четверти сопернику удалось дать достойный бой.

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Барселона – Энтудиантес 98:68 (33:15, 31:24, 13:8, 21:21)

Украинец провел на паркете 26 минут 20 секунд. За это время баскетболист набрал 16 очков, сделал 8 подборов и 1 передачу. Также запомнился 1 блок-шотом, 4 потерями мяча и 2 персональными фолами.

Центровой сборной Украины Артем Пустовой сыграл один из лучших матчей за каталонцев. Он стал вторым в составе каталонского клуба по результативности во встрече. Его рейтинг эффективности составил "+ 17".

После победы Барселона идет 2-й, уступая лишь лидеру Реалу 4 очка. За 26 поединков клуб Пустового праздновал успех в 23 матчах и трижды уступал соперникам.

Следующий матч Барселона проведет 26 марта против Альба Берлин.

Видео яркой игры Пустового