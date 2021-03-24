Украинский баскетболист Пустовой провел яркий матч за Барселону: видео
Баскетбольный клуб Барселона в 20 туре чемпионата Испании сыграл с Энтудиантес. Каталонский клуб одержал уверенную победу.
Источник:24 канал
На протяжении всего матча баскетболисты Барселоны владели тотальным преимуществом. Лишь в последней четверти сопернику удалось дать достойный бой.
Достойно внимания Оклахома в третий раз подряд победила в НБА, Михайлюк провел результативный матч: видео
Барселона – Энтудиантес 98:68 (33:15, 31:24, 13:8, 21:21)
Украинец провел на паркете 26 минут 20 секунд. За это время баскетболист набрал 16 очков, сделал 8 подборов и 1 передачу. Также запомнился 1 блок-шотом, 4 потерями мяча и 2 персональными фолами.
Центровой сборной Украины Артем Пустовой сыграл один из лучших матчей за каталонцев. Он стал вторым в составе каталонского клуба по результативности во встрече. Его рейтинг эффективности составил "+ 17".
После победы Барселона идет 2-й, уступая лишь лидеру Реалу 4 очка. За 26 поединков клуб Пустового праздновал успех в 23 матчах и трижды уступал соперникам.
Видео яркой игры Пустового
Поделиться новостью