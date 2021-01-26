На официальном сайте ФИБА опубликован перечень из десяти человек, за которыми следует наблюдать в Кубке Европы. Среди них оказался и украинский защитник Юсуф Санон из Днепра.

Источник: fiba.basketball

В ФИБА отметили игру, которую показывает Санон. В этом сезоне он набирает в среднем 11,4 очка, а также делает 3,5 подбора и 2,1 передачи. А также то, что Санон является игроком национальной сборной Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года.

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"Будущее Санона выглядит светлым. 21-летний баскетболист показывает, почему он был выбран во втором раунде драфта НБА Вашингтон Уизардс", – подытожили в ФИБА.

Напомним, что Санон был избран под 44-м пиком Вашингтоном на драфте. Однако сыграв за них в Летней лиге, вернулся к словенской Олимпии. Уже впоследствии он перешел в Днепр в аренду. В то время 6 февраля 2020 года драфт-права на Санона были обменяны в Нью-Йорк Никс, а 27 ноября 2020 года права перешли к Хьюстон Рокетс.

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