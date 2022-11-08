Дмитрий Кубряк в начале марта был в числе добровольцев, которые вызвались поехать в окруженный российскими войсками Мариуполь. Как медик Дмитрий помогал раненым украинским воинам.

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О своем пребывании в Мариуполе Кубряк рассказал пресс-службе УАФ.

"До последнего я не понимал масштабов того, что увижу в Мариуполе. Вертолет приземлился в мариупольском порту, и это был безумный контраст с мирным Днепром. Сразу услышали звуки взрывов, выгрузили оружие и бойцов, загрузили раненых, которых подвезли к месту посадки. это было 10 минут, и все это время по Мариуполю работало все, что было у россиян, и просто артиллерия, и корабельная артиллерия, и минометы, и гранатометы, и авиация, и все что угодно. К сожалению, вечером узнали, что один из вертолетов с ранеными назад не долетел.

Мы некоторое время находились в бункере в порту. Дальше нас на моторной лодке отвезли через устье в "Азовсталь". Мы могли погибнуть в полной темноте каждый миг, а вот сейчас это воспринимается как какой-то фильм. Но хочу сделать такой акцент – мы прибыли как подкрепление, а находившиеся там все время ребята и девушки все достойные звания Героя Украины. Отсутствие сна, отсутствие отдыха были для них обычными вещами. И что меня поражало – никто даже не поднимал вопрос, что устал. Это просто невероятное самопожертвование. Относительно медиков – Мариуполь стал пределом их работы на самом высоком уровне", – рассказал Кубряк.

Напомним, в апреле Дмитрий Кубряк вместе с защитниками Мариуполя попал в плен, где пробыл около пяти месяцев, а недавно был освобожден.

Решением Комитета арбитров УАФ Дмитрий вернулся в ряды арбитров первой лиги ПФЛ. 4 ноября одессит отработал на матче чемпионата Украины среди команд U-19 Заря – Металлист.