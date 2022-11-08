Дмитро Кубряк на початку березня був в числі добровольців, які зголосилися поїхати в оточений російськими військами Маріуполь. Як медик Дмитро допомагав пораненим українськм воїнам.

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Про своє перебування в Маріуполі Кубряк розповів прес-службі УАФ.

"До останнього я не розумів масштабів того, що побачу в Маріуполі. Гелікоптер приземлився в маріупольському порту, і це був шалений контраст із мирним Дніпром. Відразу почули звуки вибухів, вивантажили зброю й бійців, завантажили поранених, яких підвезли до місця посадки. На все це було 10 хвилин. І весь цей час по Маріуполю працювало все, що було в росіян. І просто артилерія, і корабельна артилерія, і міномети, і гранатомети, й авіація, і все що завгодно. Очікували й боялися прильоту, але все ж встигли. На жаль, ввечері дізналися, що один із гелікоптерів із пораненими назад не долетів.

Ми деякий час перебували в бункері в порту. Далі нас на моторному човні відвезли через гирло до "Азовсталі". Ми могли загинути в повній темряві кожної миті, а от зараз це сприймається, як якийсь фільм. Але хочу зробити такий акцент – ми прибули як підкріплення, а ті хлопці й дівчата, які перебували там весь час, усі гідні звання Героя України. Відсутність сну, відсутність відпочинку були для них звичайними речами. І що мене вражало – ніхто навіть не піднімав питання, що втомився. Це просто неймовірна самопожертва. Щодо медиків – Маріуполь став межею їхньої роботи на найвищому рівні", – розповів Кубряк.

Нагадаємо, у квітні Дмитро Кубряк разом із захисниками Маріуполя потрапив у полон, де пробув близько п'яти місяців, а нещодавно був звільнений.

Рішенням Комітету арбітрів УАФ Дмитро повернувся до лав арбітрів першої ліги ПФЛ. 4 листопада одесит відпрацював на матчі чемпіонату України серед команд U-19 Зоря – Металіст.