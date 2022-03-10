Лижешь задницу тем, кто убивает украинских детей, – экс-жена Тимощука разнесла футболиста

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая обратилась к экс-футболисту сборной Украины по поводу войны России против Украины.

Тимощук игнорирует войну России с Украиной

Тимощук, ассистент главного тренера российского Зенита, до сих пор не прокомментировал полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

К слову Из-за игнорирования войны России против Украины Тимощука лишат рекорда и всех наград

Текст обращения Надежды Навроцкой:

"Толик, посмотри, это все наши украинские дети! Это такие же дети, как и твои, украинские дети. И убивают их каждый день люди, которым ты сейчас лижешь зад. И убиваешь этих детей ты тоже, вместе с ними.

Каждый день ты убиваешь украинских детей. Когда жрешь в ресторане по несколько раз в день и кормишь там своих попов и ш**х.

Когда разводишь там бизнесы и свои шавермы. Когда ты покупаешь там свои шмотки и заправляешь машины. Ты каждый день буквально платишь налог упырям, которые с твоих денег покупают ракеты, истребляющие наших детей.

Именно это я тебе сказала в 2014 году. Но ты выбрал все эти годы жить и наслаждаться страданиями своих собственных детей. Ты без конца врал всем вокруг. Ты и твой отец говорили, что вы за справедливость.

Ты действительно считаешь что убивать наших детей это справедливо? Ты ведь мог бы работать где угодно во всем мире. Почему ты платишь сегодня каждый день за убийство наших украинских детей?

Когда-то, среди прочего безумия, ты говорил, что я ведьма. Так что знай, я желаю, как и каждая украинская мать, чтобы все наши дети, погибающие в этой войне, снились тебе до конца твоих дней", – написала Навроцкая.

Как известно, 9 марта российские ублюдки сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе.

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