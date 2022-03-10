Тимощук ігнорує війну Росії з Україною

Тимощук, який є асистентом головного тренера російського Зеніту, досі не прокоментував повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

До слова Через ігнорування війни Росії проти України Тимощука позбавлять рекорду та всіх нагород

Текст звернення Надії Навроцької:

"Толік, подивись, це все наші українські діти! Це такі ж самі діти, як і твої, українські діти. І вбивають їх щодня люди, яким ти зараз лижеш дупу. І вбиваєш цих дітей ти також, разом з ними.

Щодня ти вбиваєш українських дітей. Коли жереш у ресторані по декілька разів на день і годуєш там своїх попів та ш**х.

Коли розводиш там бізнеси і шаверми свої. Коли ти купуєш там свої шмотки і заправляєш свої машини. Ти щодня буквально сплачуєш податок упирям, котрі з твоїх грошей купують ракети, що винищують наших дітей.

Саме це я тобі сказала у 2014-му. Але ти обрав усі ці роки жити і насолоджуватися зі страждань своїх власних дітей. Ти без кінця брехав усім навколо. Ти і твій батько завжди казали, що ви за справедливість.

Ти дійсно вважаєш що вбивати наших дітей це справедливо? Ти ж міг би працювати де завгодно у всьому світі. Чому ти платиш сьогодні щодня за вбивство наших українських дітей?

Колись, поміж іншого божевілля, ти казав, що я відьма. Тож знай, я бажаю, як і кожна українська мати, щоб усі наші діти, що гинуть у цій війні, снилися тобі до кінця твоїх днів", – написала Навроцька.

Як відомо, 9 березня російські виродки скинули авіабомбу на пологовий будинок в Маріуполі.

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