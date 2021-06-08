Украинских болельщиков не пустят в Нидерланды на матч Евро-2020

Президент УАФ Андрей Павелко объяснил, какой фактор помешает украинским фанатам приехать в Нидерланды на первый матч сборной Украины.

По его словам, правительство Нидерландов решило оставить в силе запрет на свободный въезд для граждан из стран, не являющихся членами ЕС. Таким образом болельщики нашей сборной не смогут поддержать команду Андрея Шевченко в первом матче для нашей команды на чемпионате.

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При этом глава Украинской ассоциации футбола заявил, что готов оказать помощь фанатам в случае, если какие-то страны пойдут навстречу Украине. "Будем надеяться, что матчи будут с поддержкой наших болельщиков", – заявил Павелко.

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