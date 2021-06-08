Украинских болельщиков не пустят в Нидерланды на матч Евро-2020

8 июня 2021 , 21:01
Читати новину українською

Источник:

ТК "Футбол"

Президент УАФ Андрей Павелко объяснил, какой фактор помешает украинским фанатам приехать в Нидерланды на первый матч сборной Украины.

По его словам, правительство Нидерландов решило оставить в силе запрет на свободный въезд для граждан из стран, не являющихся членами ЕС. Таким образом болельщики нашей сборной не смогут поддержать команду Андрея Шевченко в первом матче для нашей команды на чемпионате.

Смотрите также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

При этом глава Украинской ассоциации футбола заявил, что готов оказать помощь фанатам в случае, если какие-то страны пойдут навстречу Украине. "Будем надеяться, что матчи будут с поддержкой наших болельщиков", – заявил Павелко.

Расписание матчей Евро-2020 в группе С

Команда 1 Команда 2 Время и место Где смотреть
13.06.2021 (воскресенье)
Австрия Северная Македония 19:00, Бухарест  
Нидерланды УКРАИНА 22:00, Амстердам "Футбол 1", "Украина"
17.06.2021 (четверг)
УКРАИНА Северная Македония 16:00, Бухарест "Футбол 1", "Украина"
Нидерланды Австрия 22:00, Амстердам  
21.06.2021 (понедельник)
Северная Македония Нидерланды 19:00, Амстердам  
УКРАИНА Австрия 19:00, Бухарест "Футбол 1", "Украина"
Автор: Юрій Семенюк