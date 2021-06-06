Украинские волейболистки уступили Словакии в решающем матче Золотой Евролиги

Женская сборная Украины по волейболу не сумела выйти в финал четырех Золотой Евролиги. В решающем матче наши девушки уступили сборной Словакии.

Украине нужно было победить Словакию, чтобы выйти в финал четырех Золотой Евролиги. При том, что первый матч между командами закончился в пользу Украины со счетом 3:2. А оба матча сборной Болгарии команды проиграли с одинаковым счетом 3:0.

Напомним Украины получила соперниц на женском Евроволей-2021

Во втором матче между сборными украинкам удалось выиграть первую партию со счетом 25:23. Во втором на паркете шла напряженная борьба. И выиграть ее удалось словенкам со счетом 30:28.

После этого у украинок уже не было сил на сопротивление соперницам – поражение 25:14 и 25:13.

Словакия – Украина 3:1 (23:25, 30:28, 25:14, 25:13)

Благодаря этой победе Словакия набрала четыре очка и обошла Украину в турнирной таблице, поднявшись на второе место. Украинки в группе финишировали третьими. И не смогли выйти в финал четырех Золотой Евролиги.