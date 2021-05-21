Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали – Румыния, Турция, Нидерланды, Финляндия и Швеция. Матчи группы D пройдут в Румынии в городе Клуж-Напока.
Напомним Украинский клуб Барком-Кажаны будет выступать в чемпионате Польши
Результаты жеребьевки Евроволей-2021
- Группа A: Сербия, Азербайджан, Россия, Бельгия, Франция, Босния и Герцеговина;
- Группа B: Болгария, Польша, Германия, Испания, Чехия, Греция;
- Группа C: Хорватия, Италия, Беларусь, Словакия, Венгрия, Швейцария;
- Группа D: Румыния, Турция, Нидерланды, Украина, Финляндия, Швеция.
Четыре команды из каждой группы выходят в раунд плей-офф – 1/8 финала.
Финальная часть Евроволей-2021 пройдет с 18 августа по 4 сентября 2021 года сразу в четырех странах – Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.